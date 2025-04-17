В Ростове-на-Дону на аукцион выставлены долги жителей Западного за ЖКХ

Согласно опубликованной информации, общая сумма долгов: 39 млн рублей. В эту сумму входят электроэнергия, вода, газ. Стартовая цена лота всего 1 млн рублей. Отметим, что дата формирования задолженности 31 декабря 2020 года. Подать заявку на участие в аукционе можно до 12 мая текущего года.