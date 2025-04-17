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Дополнительные «южные» поезда назначены из Нижнего Новгорода летом

Дополнительные рейсы скорого фирменного поезда № 37/38 сообщением Нижний Новгород — Имеретинский Курорт и скорого поезда № 137/138 сообщением Нижний Новгород — Кисловодск назначены на Горьковской железной дороге в летний сезон, сообщает пресс-служба ГЖД.

Источник: Время

«С наступлением летнего сезона традиционно увеличивается спрос на поездки на курорты Юга России — отметил начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО “РЖД” Сергей Дорофеевский. — Составы, следующие до Имеретинского курорта и Кисловодска всегда популярны у отдыхающих».

До станции Имеретинский курорт состав будет отправляться в 19:14 31 мая, 8 июня, 3 и 27 августа, 6 октября, прибывая на конечный пункт через сутки в 09:58. Обратно поезд отправится в 14:59 2 и 10 июня, 5 и 29 августа, 8 октября и прибудет в Нижний Новгород через день в 06:15.

Скорый поезд № 137/138 отправится из Нижнего Новгорода в 19:14 23 мая и прибудет в Кисловодск через сутки в 10:40. Обратно состав отправится в 17:44 25 мая и прибудет в столицу Приволжья через день в 06:24.