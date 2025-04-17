Дополнительные «южные» поезда назначены из Нижнего Новгорода летом

До станции Имеретинский курорт состав будет отправляться в 19:14 31 мая, 8 июня, 3 и 27 августа, 6 октября, прибывая на конечный пункт через сутки в 09:58. Обратно поезд отправится в 14:59 2 и 10 июня, 5 и 29 августа, 8 октября и прибудет в Нижний Новгород через день в 06:15.