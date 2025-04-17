«От 850 евро». Туроператоры назвали цены на отдых в популярных у белорусов Турции, Египте, Италии и РФ

Белорусские туроператоры назвали цены на отдых в Турции, Египте, Италии и РФ в 2025 году, пишет Sputnik.by.
Сообщается, что стоимость туров в Турцию на начало мая 2025 стартует от 1500 долларов на двоих (семь дней, трехзвездочный отель). Дорога займет примерно 5,5 часов. Туроператоры обращают внимание, что сейчас Турция — это не совсем бюджетное направление.
По словам специалистов, стоимость зависит от сезонности, а также от количества дней. Однако дороже всего окажется перелет. К примеру, билеты в Стамбул стоят около 550 долларов с человека.
— Путевка на семь дней будет стоить минимум тысячу долларов, — отмечает один из туроператоров.
Чаще всего отдых в Турцию и Египет выбирают семьи с детьми, которые предпочитают комфортный отдых по системе «всю включено». Что касается Египта, то дорога туда составит около 6,5 часов, а цена начинается примерно с 1600 долларов на двоих: трехзвездочный отель, семь ночей. Туроператоры отмечают, что цифры по раннему бронированию указывают: стабильный спрос на отдых в Турцию и Египет сохраняется среди белорусов и минимум они берут семь дней.
Представитель одного из крупных туроператоров Дмитрий Платков обращает внимание, что белорусы сейчас активно покупают туры в Италию. По его словам, средний ценник в указанную страну в хороших апартаментах на 10 ночей стоит от 1000 евро с человека.
— Разброс цен большой: например, отель четыре звезды по системе «все включено» в Летоянни (один из курортов на Сицилии. — Ред.) уже обойдется в две тысячи с человека. Цена вполне себе турецкая, — отмечает Платков.
Специалист добавил, что путевка в Грецию с проживанием в трехзвездочных отелях стоит 800 евро с человека, четырехзвездочный отель по системе все включено будет стоит 1100−1500 евро. Вместе с тем стоимость отелей пять звезд составит до 2500 евро. Он уточняет, что такая будет в случае перелета из Вильнюса.
Платков подчеркнул, что в России белорусы отдыхают круглый год, выбирая Кавказ, Карелию, Сибирь, Кольский полуостров.
— По России очень большой спрос у белорусов, программы очень интересные, — заметил представитель туроператора.
Он добавил, что спросом среди белорусов пользуется Зеленоградск в Калининградской области. Платков отметил, что цены до июля на четырехзвездочный отель с хорошей инфраструктурой и включенным завтраком составят 850−900 евро на семь дней. В пик сезона отель три звезды будет стоить около 1100−1200 евро, включая перелет.
Тем временем посол Турции сказал о причинах подорожания отдыха для белорусов.
Кстати, БЖД назначила 120 дополнительных поездов на большие выходные в апреле и мае 2025.
Вместе с тем белорусы смогут по безвизу летать еще в одну страну с океаном и море.