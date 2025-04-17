Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«От 850 евро». Туроператоры назвали цены на отдых в популярных у белорусов Турции, Египте, Италии и РФ

Белорусские туроператоры назвали цены на отдых в Турции, Египте, Италии и РФ.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские туроператоры назвали цены на отдых в Турции, Египте, Италии и РФ в 2025 году, пишет Sputnik.by.

Сообщается, что стоимость туров в Турцию на начало мая 2025 стартует от 1500 долларов на двоих (семь дней, трехзвездочный отель). Дорога займет примерно 5,5 часов. Туроператоры обращают внимание, что сейчас Турция — это не совсем бюджетное направление.

По словам специалистов, стоимость зависит от сезонности, а также от количества дней. Однако дороже всего окажется перелет. К примеру, билеты в Стамбул стоят около 550 долларов с человека.

— Путевка на семь дней будет стоить минимум тысячу долларов, — отмечает один из туроператоров.

Чаще всего отдых в Турцию и Египет выбирают семьи с детьми, которые предпочитают комфортный отдых по системе «всю включено». Что касается Египта, то дорога туда составит около 6,5 часов, а цена начинается примерно с 1600 долларов на двоих: трехзвездочный отель, семь ночей. Туроператоры отмечают, что цифры по раннему бронированию указывают: стабильный спрос на отдых в Турцию и Египет сохраняется среди белорусов и минимум они берут семь дней.

Представитель одного из крупных туроператоров Дмитрий Платков обращает внимание, что белорусы сейчас активно покупают туры в Италию. По его словам, средний ценник в указанную страну в хороших апартаментах на 10 ночей стоит от 1000 евро с человека.

— Разброс цен большой: например, отель четыре звезды по системе «все включено» в Летоянни (один из курортов на Сицилии. — Ред.) уже обойдется в две тысячи с человека. Цена вполне себе турецкая, — отмечает Платков.

Специалист добавил, что путевка в Грецию с проживанием в трехзвездочных отелях стоит 800 евро с человека, четырехзвездочный отель по системе все включено будет стоит 1100−1500 евро. Вместе с тем стоимость отелей пять звезд составит до 2500 евро. Он уточняет, что такая будет в случае перелета из Вильнюса.

Платков подчеркнул, что в России белорусы отдыхают круглый год, выбирая Кавказ, Карелию, Сибирь, Кольский полуостров.

— По России очень большой спрос у белорусов, программы очень интересные, — заметил представитель туроператора.

Он добавил, что спросом среди белорусов пользуется Зеленоградск в Калининградской области. Платков отметил, что цены до июля на четырехзвездочный отель с хорошей инфраструктурой и включенным завтраком составят 850−900 евро на семь дней. В пик сезона отель три звезды будет стоить около 1100−1200 евро, включая перелет.

Тем временем посол Турции сказал о причинах подорожания отдыха для белорусов.

Кстати, БЖД назначила 120 дополнительных поездов на большие выходные в апреле и мае 2025.

Вместе с тем белорусы смогут по безвизу летать еще в одну страну с океаном и море.