«От 850 евро». Туроператоры назвали цены на отдых в популярных у белорусов Турции, Египте, Италии и РФ

Чаще всего отдых в Турцию и Египет выбирают семьи с детьми, которые предпочитают комфортный отдых по системе «всю включено». Что касается Египта, то дорога туда составит около 6,5 часов, а цена начинается примерно с 1600 долларов на двоих: трехзвездочный отель, семь ночей. Туроператоры отмечают, что цифры по раннему бронированию указывают: стабильный спрос на отдых в Турцию и Египет сохраняется среди белорусов и минимум они берут семь дней.