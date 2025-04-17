Блок начальной школы № 75 в Иркутске откроют в апреле

В Иркутске близится к завершению строительство блока начальной школы № 75. Этот проект был инициирован по поручению Владимира Путина, президента России, после обращения жительницы города. На данный момент готовность объекта составляет 98%. Финансирование в размере 363 млн рублей было выделено из федерального, областного и местного бюджетов. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном Минстрое.
— В ближайшее время мы планируем завершить стройнадзор и ввести здание в эксплуатацию, что ожидается в середине апреля, — говорится в сообщении министерства.
На первом этаже школы разместились вестибюль с гардеробом и охраной, учебные классы для первоклассников, игровые группы продленного дня, столовая на 110 мест, а также производственные и подсобные помещения. Спортивный зал размером 18×9 метров и раздевалки для мальчиков и девочек обеспечат детям активный и здоровый отдых.
Второй этаж школы отведен под учебные кабинеты для второклассников, классы информатики с лаборантской, кабинеты иностранного языка и музыки. Здесь также находятся актовый зал на 175 человек и конференц-зал. Актовый зал оборудован гримерной, что позволит проводить разнообразные мероприятия и концерты.
Третий этаж школы предназначен для учебных кабинетов третьих и четвертых классов, а также читального зала. В каждом классе предусмотрено специальное место для учеников с ограниченными возможностями, что создает равные условия для всех детей.