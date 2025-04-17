Блок начальной школы № 75 в Иркутске откроют в апреле

В Иркутске близится к завершению строительство блока начальной школы № 75. Этот проект был инициирован по поручению Владимира Путина, президента России, после обращения жительницы города. На данный момент готовность объекта составляет 98%. Финансирование в размере 363 млн рублей было выделено из федерального, областного и местного бюджетов. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном Минстрое.