В Москве расцвели первые магнолии

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Первые магнолии в Москве расцвели в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в среду, сообщили в пресс-службе столичного ботсада.
«Первые магнолии в Москве расцвели в Ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород” 16 апреля. Посетители могут увидеть бело-розовые цветки тюльпановидной формы диаметром до 14 сантиметров на “голом” дереве — между Зеркальным каналом и более чем 220-летним дубом Гофмана. Второй магнолиевый участок расположен неподалёку от сакуры у оранжерейного комплекса», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что несколько десятков экзотических и теплолюбивых магнолий успешно зимуют в «Аптекарском огороде» благодаря умелому уходу и микроклимату: в центре Москвы всегда теплее, чем в среднем в Центральной России.
«Учитывая многообразие видов и сортов магнолии, представленных в коллекции сада, цветение этого растения можно будет наблюдать вплоть до лета», — уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе подчеркнули, что скоро в «Аптекарском огороде» распустятся яблони, сливы и другие плодовые деревья.