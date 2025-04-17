В Москве расцвели первые магнолии

«Первые магнолии в Москве расцвели в Ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород” 16 апреля. Посетители могут увидеть бело-розовые цветки тюльпановидной формы диаметром до 14 сантиметров на “голом” дереве — между Зеркальным каналом и более чем 220-летним дубом Гофмана. Второй магнолиевый участок расположен неподалёку от сакуры у оранжерейного комплекса», — рассказали в пресс-службе.