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Нижегородских медиков хотят оснастить камерами видеофиксации

Это в первую очередь касается работников скорой помощи.

Источник: Время

Нижегородских медиков предлагают оснастить камерами видеофиксации. С такой инициативой вышел Нижегородский профсоюз работников здравоохранения.

По словам главы профсоюза Василия Приказнова, речь идет в первую очередь о сотрудниках скорой помощи. Очень часто они становятся жертвами нападений злоумышленников. Так, недавно мужчина избил женщину-врача скорой в Щербинках в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Василий Приказном пояснил, что камеры будут размещать прямо на спецодежде. Подобная практика есть уже в Чувашии, где такая мер позволила снизить агрессию в адрес медиков на 80%.

Важное условие — доступ к видеосъемке будут иметь лишь правоохранительные органы.