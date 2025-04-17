Нижегородских медиков хотят оснастить камерами видеофиксации

По словам главы профсоюза Василия Приказнова, речь идет в первую очередь о сотрудниках скорой помощи. Очень часто они становятся жертвами нападений злоумышленников. Так, недавно мужчина избил женщину-врача скорой в Щербинках в Приокском районе Нижнего Новгорода.