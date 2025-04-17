Нижегородских медиков хотят оснастить камерами видеофиксации

Нижегородских медиков предлагают оснастить камерами видеофиксации. С такой инициативой вышел Нижегородский профсоюз работников здравоохранения.
По словам главы профсоюза Василия Приказнова, речь идет в первую очередь о сотрудниках скорой помощи. Очень часто они становятся жертвами нападений злоумышленников. Так, недавно мужчина избил женщину-врача скорой в Щербинках в Приокском районе Нижнего Новгорода.
Василий Приказном пояснил, что камеры будут размещать прямо на спецодежде. Подобная практика есть уже в Чувашии, где такая мер позволила снизить агрессию в адрес медиков на 80%.
Важное условие — доступ к видеосъемке будут иметь лишь правоохранительные органы.