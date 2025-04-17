Экс-зампреда правительства Омской области будут судить за взятки

Ранее в Басманном суде Москвы, арестовавшем Куприянова в июне 2024 года, сообщали со ссылкой на следствие, что фигурант получил взятку в крупном размере в виде денег, имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и продвижение по службе его знакомого.