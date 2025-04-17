Дело тонкое: Третьяковка отправилась в «Путь на Восток»

Особая тема, которая тоже не осталась за кадром, — творчество художников, эвакуированных за Каспий во время Великой Отечественной войны. В этом и следующем месяцах многие музеи посвящают проекты 80-летию Победы, и у Третьяковки совсем скоро откроется экспозиция, целиком сфокусированная на событиях 1941−1945 годов, но «Путь на Восток» затрагивает этот сюжет с совершенно неожиданной стороны. Здесь, например, мы можем увидеть работы Сергея Герасимова, написанные в Самарканде. И это чистейший импрессионизм — воздушный, мимолетный, полный раскаленного южного воздуха и вместе с тем физически ощущаемой тревоги. Можно ли ожидать такой тонкой живописи от видного автора соцреалистических работ?