Госдума планирует принять поправки об ответственности для дропперов

Председатель Госдумы отметил, что для вывода похищенных денежных средств часто привлекают подростков. «Мошенники предлагают несовершеннолетним несколько тысяч рублей за проведение операции по их банковским картам, прогоняя через эти счета миллионы, похищенные у людей. Важно понимать, что это противоправные действия», — сказал Володин.