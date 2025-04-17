На Алтае будут судить бизнесмена, из-за которого пострадали дети

«Следователями… завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Чемальского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности…). Следствием установлено, что обвиняемый… организовал введение в эксплуатацию водной горки в Чемальском районе Республики Алтай… при скатывании с водной горки были сбиты детьми, скатывающимися вслед за ними, 11-летний мальчик из Барнаула и 8-летняя девочка из Новосибирска соответственно», — говорится в сообщении.