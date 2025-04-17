На Алтае будут судить бизнесмена, из-за которого пострадали дети

БАРНАУЛ, 17 апр — РИА Новости. Бизнесмен, из-за которого двое детей получили тяжёлые травмы на водной горке, предстанет перед судом в Республике Алтай, сообщили в СУСК по региону.
«Следователями… завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Чемальского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности…). Следствием установлено, что обвиняемый… организовал введение в эксплуатацию водной горки в Чемальском районе Республики Алтай… при скатывании с водной горки были сбиты детьми, скатывающимися вслед за ними, 11-летний мальчик из Барнаула и 8-летняя девочка из Новосибирска соответственно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшим детям были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. А все произошло потому, что предприниматель решил сэкономить, не обеспечил предусмотренные законом требования безопасности — в частности, горка эксплуатировалась без контроля инструкторов-спасателей. Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что речь идет про популярный у туристов развлекательный центр «Рублевка».
«Несмотря на то, что обвиняемый не признал своей вины в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — отметили в следкоме.