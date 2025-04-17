В Уфе прошла региональная выставка для будущих молодоженов Wedding Weekend Ufa

Гости выставки могли продегустировать банкетные блюда, десерты, посмотреть дефиле свадебных и вечерних платьев, получить в подарок розы, потанцевать под зажигательные выступления артистов, принять участие в конкурсах, сделать фото от искусственного интеллекта, сфотографироваться у эксклюзивно оформленных тематических фотозон, «послушать» ароматы, примерить украшения и головные уборы. Также они получили консультации не только по вопросам организации свадебного торжества, но и на тему собственных прав, здоровья, оформления документов.