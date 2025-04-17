В Уфе прошла региональная выставка для будущих молодоженов Wedding Weekend Ufa

13 апреля прошло самое значимое ежегодное событие для будущих молодоженов — Региональная выставка Wedding Weekend Ufa, или «Свадебный выходной — 2025».
Всех, кто в ближайшем будущем планирует создать семью, с 12:00 до 19:00 на минус первом этаже конгресс-холла «Торатау» ожидали встречи и знакомства, мастер-классы, консультации, множество нужной и полезной информации, выступления артистов, призы и подарки. Организатором выставки выступила Екатерина Потапенко, директор журнала «СВАДЬБА. Уфа».
Фото: Алена Гуло.
Выставка «Свадебный выходной» прошла при поддержке Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, уфимского филиала СК «СОГАЗ-Мед», РГАУ «МФЦ», АНО «Матери Республики Башкортостан», АНО «Общество помощи семьям с детьми “Мир отцов”, Городской службы медиации Уфы, центра реабилитации семьи “Семья под ключ”, республиканского ресурсного центра “Семья” и Республиканского центра социальной поддержки населения. Специалисты этих служб и организаций работали в специально оборудованной зоне консультации.
Фото: Алена Гуло.
Автономная некоммерческая организация по поддержке материнства и детства «Матери Республики Башкортостан» организовала мастер-класс для невест.
Свои экспозиции творчески оформили 146 участников выставки, что создало необычайно насыщенную и позитивную атмосферу настоящего праздника.
Фото: Алена Гуло.
Гости выставки могли продегустировать банкетные блюда, десерты, посмотреть дефиле свадебных и вечерних платьев, получить в подарок розы, потанцевать под зажигательные выступления артистов, принять участие в конкурсах, сделать фото от искусственного интеллекта, сфотографироваться у эксклюзивно оформленных тематических фотозон, «послушать» ароматы, примерить украшения и головные уборы. Также они получили консультации не только по вопросам организации свадебного торжества, но и на тему собственных прав, здоровья, оформления документов.
Для посещения выставки зарегистрировались 955 пар, планирующих свою свадьбу в ближайшем будущем.