Суд рассмотрит дело пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки

Как следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, за месяц до ареста, в сентябре 2023 года, Роман оформил потребительский кредит в банке на 5 лет под 15,9% годовых и неоднократно допускал просрочку по оплате кредита. Банк расторг договор в одностороннем порядке 1 апреля 2024 года «в связи с систематическим неисполнением обязательств по кредитному договору». Размер задолженности был зафиксирован, и после этой даты начисления комиссий и процентов банк не делал.