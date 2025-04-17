Башкирские депутаты разработали законопроект, касающийся абортов

Как пояснил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, сейчас для проведения аборта требуется только добровольное информированное согласие пациентки. Однако, по его мнению, женщины в такой ситуации часто принимают эмоциональные решения и нуждаются в профессиональной поддержке. Консультация психолога, по замыслу авторов инициативы, должна помочь сделать более осознанный выбор.