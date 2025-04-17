Башкирские депутаты разработали законопроект, касающийся абортов

Парламент Башкирии разработал законопроект, предусматривающий обязательную консультацию психолога для женщин, решивших прервать беременность. Документ направлен на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России.
Как пояснил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, сейчас для проведения аборта требуется только добровольное информированное согласие пациентки. Однако, по его мнению, женщины в такой ситуации часто принимают эмоциональные решения и нуждаются в профессиональной поддержке. Консультация психолога, по замыслу авторов инициативы, должна помочь сделать более осознанный выбор.
Толкачев отметил, что в некоторых странах подобная практика уже закреплена законодательно. Психологи не только оказывают поддержку, но и информируют о доступных мерах социальной помощи, что в некоторых случаях может повлиять на решение сохранить беременность.
Спикер выразил надежду, что нововведение поможет женщинам в сложной жизненной ситуации и позволит сохранить тысячи жизней.
Согласно данным Росстата, в 2024 году в России родилось 1,222 миллиона детей — на 3,4% меньше, чем в 2023-м. Это один из самых низких показателей с 1999 года (1,215 млн).
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