Доказана эффективность iPS-клеток при лечении болезни Паркинсона

Клинические испытания продолжались два года, в них приняли участие семь пациентов обоих полов в возрасте от 50 до 69 лет. Согласно обнародованному университетом заявлению, в ходе клинического испытания тестировался новый метод лечения, предусматривающий пересадку в мозг пациента нервных клеток, выращенных из iPS-клеток. Подчеркивается, что клинические испытания продемонстрировали не только эффективность, но и полную безопасность. В ближайшее время ученые планируют подать запрос в Минздрав на одобрение массового использования этого метода лечения. «Мы рассчитываем получить одобрение властей и как можно скорей начать лечение пациентов», — отметил глава исследовательской группы профессор Дзюн Такахаси.