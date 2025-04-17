Доказана эффективность iPS-клеток при лечении болезни Паркинсона

ТОКИО, 17 апреля. /ТАСС/. Использование индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток) имеет реальный эффект при лечении болезни Паркинсона. Такой результат продемонстрировали клинические испытания, проведенные специалистами Киотского университета.
Клинические испытания продолжались два года, в них приняли участие семь пациентов обоих полов в возрасте от 50 до 69 лет. Согласно обнародованному университетом заявлению, в ходе клинического испытания тестировался новый метод лечения, предусматривающий пересадку в мозг пациента нервных клеток, выращенных из iPS-клеток. Подчеркивается, что клинические испытания продемонстрировали не только эффективность, но и полную безопасность. В ближайшее время ученые планируют подать запрос в Минздрав на одобрение массового использования этого метода лечения. «Мы рассчитываем получить одобрение властей и как можно скорей начать лечение пациентов», — отметил глава исследовательской группы профессор Дзюн Такахаси.
По данным японского общественного телевидения (NHK), в Японии сейчас насчитывается порядка 250 тыс. людей с болезнью Паркинсона.
После того как японский ученый Синъя Яманака в 2012 году стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за исследования в области стволовых клеток, интерес к этой теме как со стороны японского общества, так и со стороны японского правительства многократно возрос. Регенеративная медицина была объявлена одним из приоритетных направлений развития науки. iPS-клетки при определенном химическом воздействии способны становиться клетками любого типа, что теоретически позволяет выращивать ткани для разных органов.