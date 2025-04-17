Ученые нашли признаки жизни в атмосфере экзопланеты K2‑18b

По оценкам ученых, вероятность случайного появления этих веществ в атмосфере экзопланеты составляет лишь 0,3%. Однако для официального признания открытия уровень вероятности должен быть ниже 0,00006%. Исследователи подчеркивают, что пока сохраняется «осторожный оптимизм», и для подтверждения выводов потребуется больше данных.