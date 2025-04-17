Семью, обворовывавшую фуры на трассе в Красноярском крае, будут судить

По данным ведомства, в 2022 году 58-летний житель Тайшета Иркутской области предложил двум своим взрослым неработающим сыновьям и супруге схему по незаконному заработку — обворовывать водителей фур на трассе Иркутск-Красноярск. Все трое мужчин в семье имели богатый опыт преступной деятельности, включая судимости за кражи. Отец на автомобиле с выключенными фарами подъезжал к движущейся фуре, в это время один из сыновей снимал лобовое стекло и выкидывал привязанную на веревке шину, чтобы вплотную прижаться к грузовому авто. Второй сын срезал пломбы с прицепа и перегружал содержимое в салон. Мать семьи отвечала за реализацию украденного: она устанавливала цены, общалась с покупателями и распределяла деньги между членами семьи.