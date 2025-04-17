Совмин Беларуси установил максимальную цену 1,5 рубля на немытый картофель. Это следует из постановления белорусского правительства № 713 (7). Документ опубликован 17 апреля на Национальном правовом портале.
Согласно документу, килограмм немытого картофеля в белорусских магазинах может продаваться не дороже 1,5 рубля. К примеру, стоимость в апреле составляла 1,11 рубля. Кроме того, предельные максимальные отпускные и розничные (оптовые) цены были увеличены на капусту белокочанную, кроме ранней, лук репчатый, кроме белого и красного (подробнее — здесь).
В частности, для капусты цены в период с 1 по 11 мая без НДС будут 1,11 рубля за килограмм, а с НДС — 1,8 рубля. Стоимость лука будет 1,5 и 2,25 рубля соответственно.
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