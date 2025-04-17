Совмин Беларуси установил максимальную цену 1,5 рубля на немытый картофель

Согласно документу, килограмм немытого картофеля в белорусских магазинах может продаваться не дороже 1,5 рубля. К примеру, стоимость в апреле составляла 1,11 рубля. Кроме того, предельные максимальные отпускные и розничные (оптовые) цены были увеличены на капусту белокочанную, кроме ранней, лук репчатый, кроме белого и красного (подробнее — здесь).