В Омске опровергли слухи о массовых убийствах в Амурском микрорайоне

Люди сообщают о том, что по всему поселку находят человеческие тела, что вызвало волну паники среди населения. Однако в полиции незамедлительно опровергли эти слухи.
Представители Омской полиции заявили, что информация о нападениях на граждан в Амурском микрорайоне является полностью недостоверной.
«Информация о нападениях на граждан в Амурском поселке является фейком от первого и до последнего слова. Никаких даже отдаленно схожих событий в нашем регионе не происходило», — ответили порталу в пресс-службе.
Полицейские рекомендуют жителям быть внимательными и полагаться только на информацию из проверенных источников, остерегаясь анонимных сообщений, которые могут быстро распространяться в социальных сетях. Такой подход поможет избежать ненужной паники и слухов среди граждан.