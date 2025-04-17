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В Омске опровергли слухи о массовых убийствах в Амурском микрорайоне

В редакцию портала Om1.ru Омск поступили тревожные сообщения от местных жителей о том, что в Амурском микрорайоне якобы произошли массовые убийства.

Источник: Vladimir Andreyev/URA.RU/TASS

Люди сообщают о том, что по всему поселку находят человеческие тела, что вызвало волну паники среди населения. Однако в полиции незамедлительно опровергли эти слухи.

Представители Омской полиции заявили, что информация о нападениях на граждан в Амурском микрорайоне является полностью недостоверной.

«Информация о нападениях на граждан в Амурском поселке является фейком от первого и до последнего слова. Никаких даже отдаленно схожих событий в нашем регионе не происходило», — ответили порталу в пресс-службе.

Полицейские рекомендуют жителям быть внимательными и полагаться только на информацию из проверенных источников, остерегаясь анонимных сообщений, которые могут быстро распространяться в социальных сетях. Такой подход поможет избежать ненужной паники и слухов среди граждан.