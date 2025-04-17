В Татарстане с 2026 года введут дифференцированные тарифы на электроэнергию

Дифференцированные тарифы могут увеличить нагрузку на жителей многоквартирных домов без газа. Эксперты считают, что они должны быть гибкими, учитывая интересы населения и промышленности. Рост стоимости электроэнергии могут компенсировать из бюджета, сообщает «Реальное время».