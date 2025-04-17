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В Татарстане с 2026 года введут дифференцированные тарифы на электроэнергию

Окончательное решение примут в мае-июне после согласования с ФАС.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане с 2026 года намерены ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию с учетом объема потребления. Окончательное решение примут в мае-июне после согласования с ФАС.

Власти планируют ввести «социальный» тариф до 1000 киловатт-час в месяц вместо 3900 киловатт-час, установленных ФАС. Это необходимо для того, чтобы сократить перекрестное субсидирование.

Новая система включает три уровня:

— Социальный тариф до 1000 киловатт-час.

— Коммерческий тариф на 50−60% выше.

С 1 июля 2025 года ставки (с НДС):

— Горожане с газовыми плитами: 5,73 рубля на киловатт-час.

— Пользователи электроплит: 4,88 рубля на киловатт-час.

— Сельчане: 4,19 рубля на киловатт-час.

Дифференцированные тарифы могут увеличить нагрузку на жителей многоквартирных домов без газа. Эксперты считают, что они должны быть гибкими, учитывая интересы населения и промышленности. Рост стоимости электроэнергии могут компенсировать из бюджета, сообщает «Реальное время».

Напомним, в Казани отопительный сезон планируют завершить 21 апреля. Пока окончательное решение не приняли из-за неустойчивой погоды.