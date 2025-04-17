В Татарстане с 2026 года введут дифференцированные тарифы на электроэнергию

В Татарстане с 2026 года намерены ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию с учетом объема потребления. Окончательное решение примут в мае-июне после согласования с ФАС.
Власти планируют ввести «социальный» тариф до 1000 киловатт-час в месяц вместо 3900 киловатт-час, установленных ФАС. Это необходимо для того, чтобы сократить перекрестное субсидирование.
Новая система включает три уровня:
— Социальный тариф до 1000 киловатт-час.
— Коммерческий тариф на 50−60% выше.
С 1 июля 2025 года ставки (с НДС):
— Горожане с газовыми плитами: 5,73 рубля на киловатт-час.
— Пользователи электроплит: 4,88 рубля на киловатт-час.
— Сельчане: 4,19 рубля на киловатт-час.
Дифференцированные тарифы могут увеличить нагрузку на жителей многоквартирных домов без газа. Эксперты считают, что они должны быть гибкими, учитывая интересы населения и промышленности. Рост стоимости электроэнергии могут компенсировать из бюджета, сообщает «Реальное время».
Напомним, в Казани отопительный сезон планируют завершить 21 апреля. Пока окончательное решение не приняли из-за неустойчивой погоды.