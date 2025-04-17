В Красноярском крае картофель на вес золота: цены взлетели на 70%

По информации статистов, картофель подорожал за год на 70,8%. В то же время выросли цены и на другие овощи. В течение месяца поднялись цены на томаты — 10,9%, на морковь — 9,6%, а также на капусту — 8,1%. Кроме того, ощущается повышение цен на некоторые лекарства и услуги в крае.