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В Красноярском крае картофель на вес золота: цены взлетели на 70%

КРАСНОЯРСК, 17 апреля, ФедералПресс. Красноярский край попал в число лидеров по повышению цен на продукты питания. В частности, за год сильно подорожал картофель. Об этом говорят данные Красноярскстата.

Источник: Аргументы и факты

«За последний месяц индекс цен вырос на 0,9%, с начала года прирост составил 3,3%, а за год — 11,1%», — говорится в сообщении.

По информации статистов, картофель подорожал за год на 70,8%. В то же время выросли цены и на другие овощи. В течение месяца поднялись цены на томаты — 10,9%, на морковь — 9,6%, а также на капусту — 8,1%. Кроме того, ощущается повышение цен на некоторые лекарства и услуги в крае.

Существенный скачок цен, более 30%, представители Красноярскстата ощутили на различные товары и услуги, от платы за пользование потребительским кредитом до автобусных экскурсий. Если говорить о непродовольственных товарах, то наибольший рост цен за месяц отмечен на медикаменты, косметику и бытовую химию.

Напомним, что ценники в магазинах раз за разом готовят неприятный сюрприз сибирякам. Особенно болезненно, когда это касается продуктов питания. Жители столицы Сибири поделились своим мнением о том, что думают они по поводу роста цен и как экономят.