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На Кубани от укусов клещей пострадали 473 человека

Жители Кубани стали чаще обращаться в больницы из-за укусов клещей.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани от укусов клещей пострадали 473 человека с начала 2025 года. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В том числе от клеще пострадали 227 детей до 14 лет.

Отмечается, что количество обращений в больницы выросло в 1,6 раза по сравнению с тем же период прошлого года.

На Черноморском побережье пострадали 97 человек, в том числе 43 ребенка, на Азовском — восемь человек. В детских здравницах случаев укусов клещами не зарегистрировано.

«На клещевые инфекции исследовано 1118 экземпляров клещей, снятых с людей и с объектов внешней среды. Из 204 клещей, снятых непосредственно с людей, в 16% отмечены положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В регионе проводят обработку от клещей. Работы выполнили более чем на 100 га территорий.