График работы общественного транспорта на Пасху 2025 в Ростове-на-Дону: Рейсы будут ходить до раннего утра

График работы общественного транспорта на Пасху 2025 в Ростове-на-Дону продлится до раннего утра воскресенья, 20 апреля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Александр Скрябин.
— Работу общественного транспорта продлили до четырех утра 20 апреля, — уточнил глава донской столицы.
Таким образом ростовчане, многие из которых посещают пасхальные службы в храмах семьями, смогут вернуться домой на общественном транспорте.
Сами праздничные мероприятия начнутся накануне — 19 апреля: до 20:00 во всех 55 православных храмах Ростова-на-Дону состоится освящение куличей.
Основные же праздничные богослужения начнутся в 23:00 19 апреля и продлятся до 03:00 20 апреля.
Главная пасхальная служба состоится в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы также начнется 19 апреля в 23.00. Освятить куличи можно будет 19 апреля с 12.00 до 20.00 и 20 апреля, с 5:00 до 16:00.
— Во время праздничных богослужений порядок будут поддерживать правоохранительные органы, а также представители казачьей и народной дружин, — добавил Александр Скрябин.
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