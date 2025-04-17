График работы общественного транспорта на Пасху 2025 в Ростове-на-Дону: Рейсы будут ходить до раннего утра

Главная пасхальная служба состоится в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы также начнется 19 апреля в 23.00. Освятить куличи можно будет 19 апреля с 12.00 до 20.00 и 20 апреля, с 5:00 до 16:00.