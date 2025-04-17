Прокуратура запросила для членов Таганской ОПГ от 23 до 25 лет лишения свободы

Прошедшее заседание было последним шансом для обвиняемых убедить судью поддержать их, а не прокуратуру (~уже на следующем заседании Таганскую группировку ждет итоговый приговор~). Однако сторона подсудимых оказалась скована одним простым фактом — коллегия присяжных в конце марта уже признала всю десятку виновными. А именно в том, что они действительно создали ОПГ или состояли в ней, лично участвовали в громких убийствах, занимались незаконным оборотом оружия и даже изготавливали поддельные свидетельства об инвалидности ради госвыплат. Согласно российскому законодательству, ~оспаривать вердикт присяжных защитники и подсудимые не могут.~ Большинство из них этим правилом пренебрегли, один за другим стараясь доказать, что люди в «клетке» не состояли в группировке, давно «добровольно вышли» из нее, не участвовали в покушениях и вообще до задержания вели добропорядочную жизнь.