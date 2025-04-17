Красноярскому краю — 20 лет в новом формате: объединение, изменившее регион

Мне хотелось бы пожелать территориям с особым статусом больше веры в то, что по-другому сегодня нельзя, жизнь меняется. Надо проявлять больше активности, не сидеть и не ждать, когда принесут. Только инициатива, здоровая критика, предложения, что изменить, что нам нужно сделать в первую очередь, как правильно расставить приоритеты — от этого зависит, как мы дальше будем жить вместе".