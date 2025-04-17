Красноярскому краю — 20 лет в новом формате: объединение, изменившее регион

Алексей Додатко, спикер краевого парламента: «Эти годы, вся история нашего объединенного края показывают, что принятое тогда решение было правильным и необходимым. За время после объединения мы ощутили эффект синергии, когда сложился экономический потенциал регионов, когда на протяжении всего Енисейского меридиана сформировалось единое правовое пространство, организационно-управленческая структура. Оптимизация управления, бюджетных процессов, устранение барьеров дали возможность более эффективно осуществлять социально-экономическую политику и, в конечном счете, привели к росту благосостояния людей».
Сразу после референдума была проведена большая работа по разработке Устава объединенного края и прогнозированию социально-экономического развития. Законодательное Собрание сыграло ключевую роль на всех этапах объединения, а вопросы развития северных территорий остаются в фокусе внимания депутатов по сей день. Принято более сотни нормативных актов, направленных на улучшение качества жизни в северных территориях.
Людмила Магомедова, председатель комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов: "Когда прошел референдум, мы, как законодатели, сразу начали работать с Уставом, да так плотно, что буквально каждую строчку, каждую букву расписывали, комитеты все были заточены, каждый на своем уровне. Именно тогда родилась идея ввести позицию профильного уполномоченного по северу и правам КМНС.
Мне хотелось бы пожелать территориям с особым статусом больше веры в то, что по-другому сегодня нельзя, жизнь меняется. Надо проявлять больше активности, не сидеть и не ждать, когда принесут. Только инициатива, здоровая критика, предложения, что изменить, что нам нужно сделать в первую очередь, как правильно расставить приоритеты — от этого зависит, как мы дальше будем жить вместе".
Виктор Кардашов, зампредседателя комитета по бюджету, госсобственности и защите прав граждан, рассказал, что в конце 1990-х — начале 2000-х годов Россия переживала «парад суверенитетов», и депутаты тогда боролись за сохранение целостности края. Объединение помогло не только упорядочить законодательную систему, но и вернуть стабильность в экономику, логистику, управление и социальную сферу.
«Уверен, что тогда, 20 лет назад, была написана важная история в жизни нашего края. Наш регион особенный — по занимаемой территории, по экономическому потенциалу, по климату и природным зонам, по национальному составу, в том числе с самобытной культурой коренных и малочисленных народов. Считаю, что момент объединения нужно считать точкой отсчета нового этапа развития края во всех сферах», — отметил Кардашов.
Сегодня единый Красноярский край — один из крупнейших субъектов Российской Федерации, с уникальной природной, культурной и этнической мозаикой, мощным экономическим потенциалом и грандиозными перспективами. Его развитие продолжает строиться на прочном фундаменте, заложенном 20 лет назад.
«Оглядываясь назад, мы видим, что два десятилетия подтверждают верность принятых решений. Эти годы были наполнены ежедневным трудом, и еще много совместной работы нам предстоит, ведь на Севере края реализуются грандиозные инвестиционные проекты», — добавил спикер Алексей Додатко.