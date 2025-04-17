В Ростове Межрегионгаз обвинил предприятия в сотнях нарушений

Всего же с начала года было проведено более шести тысяч проверок, во время которых специалисты осмотрели узлы измерения расходов газа у коммунально-бытовых и промышленных потребителей Ростовской области. В итоге было выявлено более 700 нарушений. Все они были связаны с отсутствием счетчика, его неисправностью или просроченной проверкой прибора.