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В Ростове Межрегионгаз обвинил предприятия в сотнях нарушений

726 нарушений, связанных с некорректными счетчиками, выявили в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Метрологи Межрегионгаза за три месяца выявили 726 нарушений приборов учета газа у промышленных предприятий.

Всего же с начала года было проведено более шести тысяч проверок, во время которых специалисты осмотрели узлы измерения расходов газа у коммунально-бытовых и промышленных потребителей Ростовской области. В итоге было выявлено более 700 нарушений. Все они были связаны с отсутствием счетчика, его неисправностью или просроченной проверкой прибора.

— Нарушения составили почти 2,5 миллиона кубических метров природного газа. Кроме этого, в первом квартале 2025 года дополнительно начислено около 14,5 миллионов кубических метров природного газа по результатам выявленных ранее и не устраненных до апреля нарушений, — говорится в сообщении.