Крестный ход на Пасху 2025 пройдёт по Иркутску

В ночь с 19 на 20 апреля православные встретят праздник Пасхи. В 30 храмах иркутской епархии пройдут ночные и утренние литургии. В главном храме города — кафедральном соборе Богоявления — пройдёт архиерейское богослужение. На этом торжества не закончатся. 20 апреля в 15:30 в Богоявленском кафедральном соборе пройдёт праздничная служба, которую возглавит правящий архиерей, митрополит Максимилиан. После её окончания состоится крестный ход, который пройдёт по улицам города от Богоявленского собора к Харлампиевскому храму Иркутска. Об этом сообщает иркутская епархия.
Как пройдёт Крестный ход на Пасху 2025.
Крестный ход на Пасху 2025 начнётся в 16:00 у собора Богоявления на улице Сухэ-Батора, 1а. Маршрут пройдёт по улицам Нижняя Набережная, Ленина, Сурикова, Чкалова, по бульвару Гагарина и Горького. Завершится шествие у Харлампиевского храма на улице 5-ой Армии, 59. Во время шествия на ряде улиц ограничат движение транспорта. Сотрудники полиции перейдут на усиленный режим службы.
Ожидается, что к Крестному ходу присоединятся около трёх тысяч человек. Обеспечивать его безопасность будут около 400 сотрудников силовых ведомств и волонтёров.
Где перекроют улицы на Крестный ход на Пасху 2025 в Иркутске.
Как сообщают в мэрии Иркутска, в центре города на время проведения Крестного хода с 13:00 до 16:00 перекроют движение транспорта.
Проезд закроют на следующих улицах в центре Иркутска: по улице Сухэ-Батора на участке от ул. Польских Повстанцев до Нижней Набережной; на Нижней Набережной от ул. Сухэ-Батора до Ленина; на ул. Ленина от Нижней Набережной до ул. Сурикова; на ул. Сурикова от ул. Ленина до ул. 5-й Армии; на ул. 5-й Армии от ул. Сурикова до ул. Чкалова; на ул. Чкалова от ул. 5-й Армии до бульвара Гагарина; на бульваре Гагарина от ул. Чкалова до Горького; на ул. Горького от бульвара Гагарина до ул. 5-й Армии.
Практически это означает, что в эти часы в Пасху, 20 апреля, пройдет перекрытие большей части центра Иркутска и стоит заранее планировать пути объезда.
Куда пойти на Пасху 2025 в Иркутске.
А вечером 20 апреля откроется Байкальский Пасхальный фестиваль, который объединил все известные музыкальные, хоровые, творческие фестивали Иркутска, а также мероприятия Министерства культуры Иркутской области, которые проходят в залах филармонии, иркутских театров и библиотек. Организаторами фестиваля стали Иркутская епархия и минкульт региона.
В день открытия фестиваля, 20 апреля в 18:00, на сцене концертного зала Иркутской областной филармонии выступят Губернаторский симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер — Илья Дербилов), мужской хор иркутской епархии «Знамение» и Театр хоровой музыки. Приглашенным гостем станет баритон Александр Суханов.
20 апреля иркутян ждут ещё много пасхальных мероприятий. Малышам будет интересно посмотреть на костюмированное шествие, которое организуют на улице перед театром кукол «Аистёнок» в 10:30 утра. А в час дня в детской библиотеке им. Марка Сергеева для детей пройдёт познавательный час и мастер-класс «Пасхальное яйцо». Жителям города и туристам стоит в этот день съездить в музей под открытым небом «Тальцы», там праздник отметят с 13:00 до 16:00.
Пасхальный фестиваль в Иркутске в 2025 году продлятся до 3 мая.