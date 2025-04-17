Крестный ход на Пасху 2025 пройдёт по Иркутску

Проезд закроют на следующих улицах в центре Иркутска: по улице Сухэ-Батора на участке от ул. Польских Повстанцев до Нижней Набережной; на Нижней Набережной от ул. Сухэ-Батора до Ленина; на ул. Ленина от Нижней Набережной до ул. Сурикова; на ул. Сурикова от ул. Ленина до ул. 5-й Армии; на ул. 5-й Армии от ул. Сурикова до ул. Чкалова; на ул. Чкалова от ул. 5-й Армии до бульвара Гагарина; на бульваре Гагарина от ул. Чкалова до Горького; на ул. Горького от бульвара Гагарина до ул. 5-й Армии.