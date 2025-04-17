225 новосибирцев покусали клещи с начала весны

Как отметили в ведомстве, среди пациентов — 107 детей и подростков до 18 лет. Наибольшее число укусов зафиксировали в Новосибирском, Искитимском и Мошковском районах, а также в Бердске. К счастью, подтвержденных диагнозов клещевого энцефалита зарегистрировано не было.