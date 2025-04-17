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225 новосибирцев покусали клещи с начала весны

Среди пациентов — 107 детей и подростков до 18 лет.

В Новосибирской области с начали весны из-за укусов клещей в медицинские учреждения обратились 225 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, среди пациентов — 107 детей и подростков до 18 лет. Наибольшее число укусов зафиксировали в Новосибирском, Искитимском и Мошковском районах, а также в Бердске. К счастью, подтвержденных диагнозов клещевого энцефалита зарегистрировано не было.

Специалисты советуют для нахождения на природе надевать светлую одежду с плотным прилеганием на щиколотках и запястьях. Кроме того, рубашку нужно заправлять в брюки, а концы брюк — в носки и сапоги.

Если на коже был обнаружен впившийся, то нужно срочно обратиться к специалистам для введения иммуноглобулина.