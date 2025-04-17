225 новосибирцев покусали клещи с начала весны

В Новосибирской области с начали весны из-за укусов клещей в медицинские учреждения обратились 225 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Как отметили в ведомстве, среди пациентов — 107 детей и подростков до 18 лет. Наибольшее число укусов зафиксировали в Новосибирском, Искитимском и Мошковском районах, а также в Бердске. К счастью, подтвержденных диагнозов клещевого энцефалита зарегистрировано не было.
Специалисты советуют для нахождения на природе надевать светлую одежду с плотным прилеганием на щиколотках и запястьях. Кроме того, рубашку нужно заправлять в брюки, а концы брюк — в носки и сапоги.
Если на коже был обнаружен впившийся, то нужно срочно обратиться к специалистам для введения иммуноглобулина.