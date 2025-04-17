Зампредседателя Совета Федерации Якушев посетил стройку школы в Иркутске

С губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым он осмотрел строящуюся школу на улице Ярославского в Иркутске. Она будет крупнейшей в Приангарье. Рассчитана на 1550 учеников. До 1 сентября объект должны сдать. Сейчас готовность — 70%.