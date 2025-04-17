Зампредседателя Совета Федерации Якушев посетил стройку школы в Иркутске

Первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев прибыл в Иркутск. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».
С губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым он осмотрел строящуюся школу на улице Ярославского в Иркутске. Она будет крупнейшей в Приангарье. Рассчитана на 1550 учеников. До 1 сентября объект должны сдать. Сейчас готовность — 70%.
В школе будет бассейн, медкабинет, библиотека, столовая, актовый зал на 550 мест. Будет площадка для торжественных мероприятий и др.
Школу могут назвать в честь 80-летия Победы.
Ранее сообщалось о строительстве нового блока к школе № 75. Строительство объекта почти завершено.