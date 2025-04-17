Жене экс-мэра Сочи Копайгородского отказали в передаче детей в СИЗО

«Сейчас такой юридической возможности попросту нет», — подчеркнула Меркачева.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что Копайгородская обратилась к правозащитникам с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса. Однако даже при наличии желания и заявлений такие действия не могут быть реализованы по закону.



Напомним, Янину Копайгородскую задержали в феврале 2024 года. По версии следствия, она вместе с мужем проходит по делу о взятках и растрате.