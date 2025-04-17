На Заельцовском кладбище Новосибирска выделят участок для захоронения военных

Инициаторам создания объекта выступил военный комиссариат Октябрьского района и Центрального административного округа Новосибирска. Участок будет находиться в границах 108-го квартала, его площадь составит 1 тыс. кв. м. Он будет выделен «для погребения умерших или погибших военнослужащих и граждан приравненных к ним категорий с соблюдением воинского обряда похорон».