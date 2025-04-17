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На Заельцовском кладбище Новосибирска выделят участок для захоронения военных

В Новосибирске создадут воинский участок на Заельцовском кладбище. Соответствующее постановление подписал глава города Максим Кудрявцев.

Инициаторам создания объекта выступил военный комиссариат Октябрьского района и Центрального административного округа Новосибирска. Участок будет находиться в границах 108-го квартала, его площадь составит 1 тыс. кв. м. Он будет выделен «для погребения умерших или погибших военнослужащих и граждан приравненных к ним категорий с соблюдением воинского обряда похорон».

Ответственным за исполнение постановления назначен начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Александр Морозов.