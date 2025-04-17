Создан мощный магнит для улучшения светимости пучка в коллайдере

На коллайдере сталкиваются электроны и позитроны, в результате чего возникают микровзрывы. В них появляются еще меньшие частицы. Их измеряют, описывают и изучают. Уникальность коллайдера заключается в возможности исследования на нем свойств легких элементарных частиц. Сейчас в ИЯФ заканчивает работу коллайдер ВЭПП-4М, его планируется модернизировать и установить оборудование для фокусирования пучка для повышения его светимости. Для этого и было разработано уникальное оборудование.