Создан мощный магнит для улучшения светимости пучка в коллайдере

НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Уникальный мощный сверхпроводящий магнит для улучшения светимости пучка на российском электрон-позитронном коллайдере по измерению элементарных частиц создали в Новосибирске. В перспективе это позволит создать новую установку для поиска новых форм материи, сообщил в пресс-центре ТАСС замдиректора Института ядерной физики СО РАН Евгений Левичев.
На коллайдере сталкиваются электроны и позитроны, в результате чего возникают микровзрывы. В них появляются еще меньшие частицы. Их измеряют, описывают и изучают. Уникальность коллайдера заключается в возможности исследования на нем свойств легких элементарных частиц. Сейчас в ИЯФ заканчивает работу коллайдер ВЭПП-4М, его планируется модернизировать и установить оборудование для фокусирования пучка для повышения его светимости. Для этого и было разработано уникальное оборудование.
«Мы решили освоить технологию сверхпроводящих магнитов, которыми в России пока никто не занимался. Есть несколько лабораторий в мире, где такие магниты делают. Мы впервые в России сделали такой магнит, он показал проектные параметры, сейчас он находится в криостате», — сказал он.
Внешне магниты представляют собой продолговатые металлические трубки. Разработанные магниты очень компактные и позволяют сжать пучки в коллайдере и увеличить их плотность. Этот метод, при которой пучки частиц сталкиваются под большим углом, называется Crab Waist (встреча с «крабовой» перетяжкой) и теоретически позволяет увеличить светимость в 10−100 раз.
В перспективе это позволит ученым перейти к созданию нового коллайдера ВЭПП-6. Это проект встречного электрон-позитронного коллайдера (ВЭПП-6) для поиска новых форм материи. Его стоимость оценивается в 23 млрд рублей. Его светимость на порядок выше, чем достигнутая ранее на других аналогичных установках. Замдиректора ИЯФ СО РАН Иван Логашенко ранее пояснял, что ВЭПП-6 позволит обнаружить экзотические формы материи, в частности легкие кварки (фундаментальные составляющие материи) и частицы, которые могут состоять из одних глюонов (элементарных частиц, переносчиков сильного взаимодействия).