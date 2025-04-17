В Омске состоялась передача звезды Героя Советского Союза в музей УМВД

Михаил Михайлович Кузьмин родился в 1918 году в Знаменском районе Омской области. В годы Великой Отечественной войны он проявил выдающуюся храбрость и мужество. Первый бой Кузьмин принял в районе Старой Руссы, где вскоре стал командиром орудия, а позже — батареи. За подвиг, совершенный на Орловско-Курском направлении и при форсировании Днепра, он был удостоен звания Героя Советского Союза. В октябре 1943 года Михаил Кузьмин подбил 13 немецких танков и три самоходных орудия. В 1944 году он получил два тяжёлых ранения, а Великую Победу встретил в московском госпитале.