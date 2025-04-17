В Омске состоялась передача звезды Героя Советского Союза в музей УМВД

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Культурном центре УМВД России по Омской области состоялось важное и трогательное мероприятие. На хранение в Музей истории органов внутренних дел был передан уникальный исторический вклад — высокие государственные награды деда подполковника милиции в отставке Владимира Кузьмина, Героя Советского Союза Михаила Кузьмина. Среди переданных наград — золотая звезда Героя Советского Союза, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», которые он получил за участие в сражении на Орловско-Курском направлении и форсирование Днепра.
Торжественная передача этих семейных реликвий состоялась в присутствии родных Героя, Совета молодёжи УМВД по Омской области, представителей Совета ветеранов ОВД и Омского городского Совета. Открывая мероприятие, председатель совета ветеранов органов внутренних дел, полковник полиции в отставке Анатолий Логвиненко отметил, что сохранение памяти о подвиге Михаила Кузьмина — это важная задача, которую необходимо передать будущим поколениям, чтобы они гордились историей своей страны.
Владимир Кузьмин также подчеркнул значимость сохранения памяти о ветеранах для молодого поколения сотрудников полиции, отметив, что такие традиции должны продолжаться. Сегодня гордое имя Героя Советского Союза Михаила Кузьмина носит бульвар на Левобережье Омска и школа № 7.
Иван Котенко, член комитета по вопросам местного самоуправления Омского городского Совета, добавил, что открытая экспозиция увековечивает память о Герое и служит напоминанием о важности исторической памяти, особенно в наше время, когда нужно передавать знания о подвигах тех, кто защищал свободу и мир.
Завершилось мероприятие выступлением солистов ансамбля Культурного центра УМВД по Омской области и знакомством с уникальными экспонатами Музея истории органов внутренних дел, которые рассказывают о героическом прошлом и настоящем службы, о мужестве и отваге сотрудников органов правопорядка.
Михаил Михайлович Кузьмин родился в 1918 году в Знаменском районе Омской области. В годы Великой Отечественной войны он проявил выдающуюся храбрость и мужество. Первый бой Кузьмин принял в районе Старой Руссы, где вскоре стал командиром орудия, а позже — батареи. За подвиг, совершенный на Орловско-Курском направлении и при форсировании Днепра, он был удостоен звания Героя Советского Союза. В октябре 1943 года Михаил Кузьмин подбил 13 немецких танков и три самоходных орудия. В 1944 году он получил два тяжёлых ранения, а Великую Победу встретил в московском госпитале.