В Омской области подключают ученых к борьбе со смертельной инфекцией

Также в обязательном порядке требуется проанализировать питание скотины, при необходимости скорректировав рацион, провести анализ структуры стада по ряду критериев, включая возраст, молочную продуктивность и воспроизводство. Наконец, исследователь должен провести «испытание противолейкозной активности бетулина и его производных бетулиновой и бетулоновой кислот in vitro с целью выбора наиболее эффективного соединения для дальнейшего испытания на молодняке крупного рогатого скота», разделив поголовье на две группы, одной из которых препараты не вводятся, после чего сравнив результаты.