В Омской области подключают ученых к борьбе со смертельной инфекцией

Судя по всему, в Омской области намереваются привлечь ученых в интересах минимизации случаев заражения лейкозом крупного рогатого скота. В частности, в среду, 16 апреля 2025 года, на портале госзакупок зарегистрирована заявка на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка метода неспецифической профилактики лейкозной инфекции у молодняка крупного рогатого скота» за 1,6 миллиона рублей.
В документации заявлено, что автору необходимо будет подобрать для дальнейших исследований как минимум двух сельхозтоваропроизводителей региона, занимающихся разведением крупного рогатого скота «молочного направления». Территория при этом ограничена только Омской областью, приоритет по районам не задается.
«Провести полный зоогигиенический анализ по условиям содержания, показателям микроклимата, системам жизнеобеспечения животных на соответствие СниП и Ветеринарных правил (техническое состояние животноводческих помещений; наличие и состояние выгульных площадок и дворов; плотность размещения животных; технология содержания взрослого поголовья (привязная, беспривязная); системы жизнеобеспечения водоснабжения и навозоудаления; микроклимат в помещениях (освещенность, влажность, скорость движения воздуха, температура)», — заявлено в техническом задании.
Также в обязательном порядке требуется проанализировать питание скотины, при необходимости скорректировав рацион, провести анализ структуры стада по ряду критериев, включая возраст, молочную продуктивность и воспроизводство. Наконец, исследователь должен провести «испытание противолейкозной активности бетулина и его производных бетулиновой и бетулоновой кислот in vitro с целью выбора наиболее эффективного соединения для дальнейшего испытания на молодняке крупного рогатого скота», разделив поголовье на две группы, одной из которых препараты не вводятся, после чего сравнив результаты.
По данным регионального Управления Россельхознадзора, лейкоз КРС — хроническая инфекционная болезнь с необратимым процессом, вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого скота, которая сначала протекает бессимптомно, а затем проявляется лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях. Лейкоз КРС входит в число особо опасных болезней животных. Заболевание истощает иммунитет животного, что приводит к гибели.
Напомним, в феврале 2025 года сообщалось о выявлении очага лейкоза крупного рогатого скота в границах Большереченского района, в одном из хозяйств в паре километров от деревни Ботвино. При этом карантин вводился на неопределенный срок — до принятия соответствующего решения уполномоченными органами. При этом в июле 2024 года зараженные особи выявлены в 10 населенных пунктах Кормиловского района Омской области.