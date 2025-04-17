В Новосибирске 6 автобусов изменят маршрут из-за ярмарки на площади Маркса

Шесть автобусных маршрутов изменят схемы движения в левобережье Новосибирска из-за ярмарки на площади им. Карла Маркса. Об этом в четверг, 17 апреля сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Для проведения масштабной ярмарки в субботу, 19 апреля с 6:00 до 16:00 будет перекрыт для проезда участок улицы Сибиряков-Гвардейцев на участке от ул. Покрышкина до площади Маркса.
В результате, на этот период движение автобусов будет организовано по следующей схеме:
- № 6 «Ул. Амбулаторная — Затулинский ж/м» — в прямом направлении по действующей схеме. В обратном направлении на участке от ул. Новогодней до ул. Ватутина: ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, далее по действующей схеме;
- № 24 «Радиостанция № 5 — Магазин “Кристалл” — в прямом направлении на участке от ул. Новогодней до конечного остановочного пункта “Магазин “Кристалл”: ул. Покрышкина.
- № 29 “Юго-Западный ж/м — ЖК “Акварельный” — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Блюхера до ул. Новогодней: ул. Покрышкина, далее по действующей схеме;
- № 43 “Белые росы — Микрорайон “Чистая Слобода” — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Новогодней до ул. Блюхера: ул. Покрышкина, далее по действующей схеме;
- № 45 “Чемской бор — Центральный корпус” — в прямом направлении на участке от ул. Новогодней до проспекта Карла Маркса: ул. Покрышкина, пл. им. Карла Маркса, далее по действующей схеме.
- № 60 “Ул. Дюканова — Затулинский ж/м” — в прямом направлении по действующей схеме.
“На ярмарке представят широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров от более 150 товаропроизводителей Новосибирска и Новосибирской области”, — добавили в пресс-центре мэрии.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске возобновил работу автобус № 75.