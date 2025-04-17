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На примере Владивостока: озвучено, как банки определят сомнительные карты

Снятие наличных ограничат по нескольким ключевым признакам, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

С сентября текущего года вступает в силу закон о лимитах на снятие наличных денег для клиентов, вызвавших подозрение. Глава профильного комитета ГД Анатолий Аксаков рассказал, защищены ли от ошибок добропорядочные клиенты.

С его слов, первым пунктом к подозрению на махинации станет необычное место снятия денег. Банк в этом случае получает сигнал, что надо быть более внимательным с владельцем счета и определять, что с ним делать.

«Например, живет в Москве, а снимает деньги во Владивостоке, причем, скажем так, снимает суммы, которые разительно отличаются от тех, что он снимает обычно», — сказал Аксаков «Парламентской газете».

Если же владелец карты — реальный человек, не замешанный в мошенничестве, он может обратиться в банк. Организация обязана оперативно рассмотреть жалобу и вернуть все финансовые права данного гражданина.