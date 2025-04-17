Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пасхальные богослужения пройдут в крае 19 и 20 апреля

На официальном портале Приамурской митрополии опубликовали расписание пасхальных служб.

Источник: РИА "Новости"

Они пройдут как в день светлого праздника Пасхи, так и в его преддверии.

Хабаровск.

Спасо-Преображенский кафедральный собор.

19 апреля.

23:00 — Пасхальная Полунощница.

20 апреля.

00:00 — Крестный ход, Пасхальная утреня, Литургия; 9:00 — Литургия поздняя.

Храм святителя Иннокентия Иркутского.

19 апреля:

8:00—12:00 — утреннее богослужение; 21:00—23:59 — молитвы и полунощница;

20 апреля:

00:00—04:00 — Пасхальное богослужение; 09:00—12:00 — утреннее богослужение; 16:00—19:00 — вечернее богослужение.

Покрова Пресвятой Богородицы.

19 апреля:

08:00 — Божественная литургия. По окончании и до 17:00 освящение продуктов; 22:00 — Вечернее богослужение, крестный ход, освящение продуктов (примерно до 03:00).

20 апреля.

09:00 — Божественная литургия.

Храм Матроны Московской.

19 апреля.

23:20 — Полунощница.

20 апреля.

0:00—03:00 — Пасхальное Богослужение.

Приход храма Введения во храм Пресвятой Богородицы.

19 апреля.

07:40 — 11:00 — Божественная Литургия; 22:00 — Исповедь; 23:00 — Полунощница.

20 апреля.

00:00 — Крестный ход, Пасхальная Утреня, Литургия до 03:00; 09:00 — 16:00 — Освящение куличей и прочей пасхальной снеди.

Христорождественский собор.

19 апреля:

20:00 — чтение деяний св. апостолов; 21:30 — начало исповеди; 23:20 — Пасхальная Полунощница.

20 апреля:

00:00 — 03:00 — Крестный ход, Пасхальная утреня, Литургия ранняя; 09:00 — 12:00 Литургия поздняя.

Свято-Владимирский храм.

4 мая:

23:00 — Исповедь; 23:20 — Полунощница.

5 мая.

00:00 — 03:00 — Пасхальная утреня, Божественная литургия.

Храм св. блгв. кн. Александра Невского.

19 апреля:

08:00 — литургия; 21:00 до 23:30 — исповедь; 23:30 — Пасхальная полунощница.

20 апреля:

00:00 — Пасхальная Утреня и Литургия до 03:00; 09:00 — 10:30 — литургия; 17:00 — 19:00 — вечерняя служба.

Храм святой преподобномученицы Елизаветы.

19 апреля:

7:30 — 11:00 — божественная литургия; 23:20 — 00:00 — Полунощница; 00:00 — 3:00 — Пасхальная Утреня, Божественная литургия.

20 апреля:

09:00 — 11:00 — Божественная литургия; 17:00 — 18:30 — Вечернее богослужение.

Храм Серафима Саровского.

19 апреля:

09:00 — Божественная литургия; до 18:00 — освящение куличей, пасок и т. д.; 22:00 — исповедь; 23:15 — Полунощница.

20 апреля.

00:00 — Пасхальная утреня; 09:00 — поздняя Литургия; с 11:00 до 16:00 — молебны и освящение куличей; 16:00 — вечернее богослужение; 17:00 — освящение куличей.

Приход храма иконы Божией Матери «Скоропослушница».

19 апреля:

21:00 — Исповедь, Полунощница, Пасхальная утреня до 3:00.

Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери.

19 апреля:

08:00 — Литургия; 12:00 — 19:00 — освящение куличей; 23:20 — 24:00 — Пасхальная полунощница; 22:00 — 23:45 — Исповедь.

20 апреля:

00:00 — 04:00 — Утреня, Литургия, освящение куличей; 09:00 — 11:00 — Литургия; 11:00 — 16:00 — молебны каждый час, освящение куличей.

Храм иконы Божией Матери Благодатное Небо.

19 апреля:

08:00 — 14:00 — Утреннее богослужение; 22:00 — 23:00 — Исповедь; 23:00 — 24:00 — Пасхальная полунощница.

20 апреля:

00:00 — 03:30 — Пасхальное богослужение, Утреня, Часы Литургии; 09:00 — Литургия поздняя; 12:00 — 12:40 — Пасхальный молебен; 13:00 — 15:00 — Освящение куличей.

Храм святого Николая Чудотворца.

19 апреля.

20:00 — Чтение Деяний святых апостолов; 22:30 — Исповедь; 23:15 — Полунощница; 00:00 — Божественная литургия ночная (до 2:30).

20 апреля.

09:00 — Божественная литургия утренняя (до 11:00); 15:00 — Великая вечерня.

Домовой храм святого Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского при Хабаровской Духовной семинарии.

19 апреля:

23:30 — 00:00 — Пасхальная полунощница.

20 апреля:

00:00 — 03:00 — Пасхальное богослужение, Утреня Часы Литургия.

Храм в честь Святых Царственных Страстотерпцев, подворье Петропавловского женского монастыря.

20 апреля.

09:00 — Пасхальные Часы, Литургия.

Храм-памятник воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери, посвященный воинам-дальневосточникам земли Хабаровской, павшим за Россию в специальной военной операции.

19 апреля:

23:00 — Исповедь; 23:20 — Полунощница.

20 апреля:

00:00 — 03:00 — Пасхальная утреня. Божественная литургия.

Хабаровский район.

Храм великомученика Георгия Победоносца.

19 апреля:

21:00 — 24:00 — Пасхальная полунощница.

20 апреля:

00:00 — 03:00 — Пасхальное Богослужение; 03:00 — 03:30 — освящение куличей.

Храм благоверного князя Дмитрия Донского.

19 апреля:

07:00 — 10:00 — Литургия; 21:00 — чтение деяний святых апостолов, исповедь, освящение снеди; 23:00 — полунощница;

20 апреля:

00:00 — 03:00 — Пасхальная Утреня, Пасхальные Часы, Пасхальная Литургия; 03:00 — 03:30 — освящение снеди.

Петропавловский женский монастырь.

19 апреля:

08:00 — 11:00 — Литургия; 23:00 — Полунощница Великой Субботы.

20 апреля.

00:00 — Пасхальная Утреня, Пасхальные Часы, Пасхальная Литургия; 04:00 — 04:30 — окончание Богослужения.

Храм Екатерины Арской (село Краснореченское, кв. Беловодье).

19—20 апреля — службы не будет.

Приход блаженной Ксении Петербургской (село Некрасовка, улица Ленина, 16).

19—20 апреля.

21:00 — 04:00 — Литургия, освящение куличей.

Приход святителя Николая (село Тополево, улица Центральная 2Д).

19—20 апреля.

22:00 — 03:00 — Богослужения.

Храм Великомученика Димитрия Солунского.

20 апреля.

08:00 — 12:00 — литургия, освящение куличей.

Приход Албазинской иконы Божией Матери (село Мичуринское, улица Центральная, 13).

19—20 апреля.

23:00 — 03:00.

Приход святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского (село Виноградовка, улица Юбилейная, 7А).

19—20 апреля — службы не будет.

Приход пророка Божия Илии (село Ильинка, улица Совхозная 20).

20 апреля.

13:00 — 14:00 — Богослужения.

Молельная комната в честь прп. Сергия Радонежского (село Сергеевка, в здании ДК).

20 апреля.

13:00—13:45 — освящение куличей.

Община села Калинка (село Калинка, в здании ДК).

20 апреля.

14:00 — 15:00 — молебен.

Община в честь Иверской иконы Божией Матери (село Дружба, в здании ДК).

20 апреля.

9:00 — 10:00 20 апреля 9:00 — 10:00 — молебен, освящение куличей.

Община в честь Преображения Господня (село Гаровка-2).

20 апреля.

10:30 — 11:30 — молебен.

Община в честь Казанской иконы Божией Матери (село Галкино, здание администрации).

20 апреля.

11:00 — 11:45 — Пасхальный молебен.

Приход в честь Казанской иконы Божией Матери (село Казакевичево).

20 апреля.

12:00 — 12:30 — Пасхальный молебен.

Община в честь Смоленской иконы Божией Матери (село Восточное).

20 апреля.

12:00 — 13:00 — Молебен, освящение куличей.

Амурский район.

Приход прп. Серафима Саровского города Амурска (город Амурск, проспект Строителей, 27).

19 апреля.

09:00 — 13:00 — Литургия, 23:00 — Полунощница.

20 апреля.

00:00—04:00 — Крестный ход, Пасхальная Утреня, Литургия; 10:00 — 11:00 — Пасхальный молебен, освящение куличей.

Приход вмч. Георгия Победоносца (поселок Эльбан, 2-й микрорайон, 24).

19 апреля.

16:00 — 19:00 — вечернее богослужение.

20 апреля.

8:30 — 11:30 — Литургия.

Приход в честь иконы Божией Матери «Похвала Пресвятой Богородицы» (поселок Литовко, улица Вокзальная, 16).

19 апреля.

23:00 — Исповедь, Пасхальная полунощница, Пасхальная Утреня и Литургия, освящение куличей до 04:00;

20 апреля.

14:00 — освящение куличей.