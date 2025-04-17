Пасхальные богослужения пройдут в крае 19 и 20 апреля

Они пройдут как в день светлого праздника Пасхи, так и в его преддверии.
Хабаровск.
Спасо-Преображенский кафедральный собор.
19 апреля.
23:00 — Пасхальная Полунощница.
20 апреля.
00:00 — Крестный ход, Пасхальная утреня, Литургия; 9:00 — Литургия поздняя.
Храм святителя Иннокентия Иркутского.
19 апреля:
20 апреля:
Покрова Пресвятой Богородицы.
19 апреля:
08:00 — Божественная литургия. По окончании и до 17:00 освящение продуктов; 22:00 — Вечернее богослужение, крестный ход, освящение продуктов (примерно до 03:00).
20 апреля.
09:00 — Божественная литургия.
Храм Матроны Московской.
19 апреля.
23:20 — Полунощница.
20 апреля.
Приход храма Введения во храм Пресвятой Богородицы.
19 апреля.
07:40 — 11:00 — Божественная Литургия; 22:00 — Исповедь; 23:00 — Полунощница.
20 апреля.
00:00 — Крестный ход, Пасхальная Утреня, Литургия до 03:00; 09:00 — 16:00 — Освящение куличей и прочей пасхальной снеди.
Христорождественский собор.
19 апреля:
20:00 — чтение деяний св. апостолов; 21:30 — начало исповеди; 23:20 — Пасхальная Полунощница.
20 апреля:
00:00 — 03:00 — Крестный ход, Пасхальная утреня, Литургия ранняя; 09:00 — 12:00 Литургия поздняя.
Свято-Владимирский храм.
4 мая:
23:00 — Исповедь; 23:20 — Полунощница.
5 мая.
00:00 — 03:00 — Пасхальная утреня, Божественная литургия.
Храм св. блгв. кн. Александра Невского.
19 апреля:
08:00 — литургия; 21:00 до 23:30 — исповедь; 23:30 — Пасхальная полунощница.
20 апреля:
00:00 — Пасхальная Утреня и Литургия до 03:00; 09:00 — 10:30 — литургия; 17:00 — 19:00 — вечерняя служба.
Храм святой преподобномученицы Елизаветы.
19 апреля:
7:30 — 11:00 — божественная литургия; 23:20 — 00:00 — Полунощница; 00:00 — 3:00 — Пасхальная Утреня, Божественная литургия.
20 апреля:
09:00 — 11:00 — Божественная литургия; 17:00 — 18:30 — Вечернее богослужение.
Храм Серафима Саровского.
19 апреля:
09:00 — Божественная литургия; до 18:00 — освящение куличей, пасок
20 апреля.
00:00 — Пасхальная утреня; 09:00 — поздняя Литургия; с 11:00 до 16:00 — молебны и освящение куличей; 16:00 — вечернее богослужение; 17:00 — освящение куличей.
Приход храма иконы Божией Матери «Скоропослушница».
19 апреля:
21:00 — Исповедь, Полунощница, Пасхальная утреня до 3:00.
Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери.
19 апреля:
08:00 — Литургия; 12:00 — 19:00 — освящение куличей; 23:20 — 24:00 — Пасхальная полунощница; 22:00 — 23:45 — Исповедь.
20 апреля:
00:00 — 04:00 — Утреня, Литургия, освящение куличей; 09:00 — 11:00 — Литургия; 11:00 — 16:00 — молебны каждый час, освящение куличей.
Храм иконы Божией Матери Благодатное Небо.
19 апреля:
08:00 — 14:00 — Утреннее богослужение; 22:00 — 23:00 — Исповедь; 23:00 — 24:00 — Пасхальная полунощница.
20 апреля:
00:00 — 03:30 — Пасхальное богослужение, Утреня, Часы Литургии; 09:00 — Литургия поздняя; 12:00 — 12:40 — Пасхальный молебен; 13:00 — 15:00 — Освящение куличей.
Храм святого Николая Чудотворца.
19 апреля.
20:00 — Чтение Деяний святых апостолов; 22:30 — Исповедь; 23:15 — Полунощница; 00:00 — Божественная литургия ночная (до 2:30).
20 апреля.
09:00 — Божественная литургия утренняя (до 11:00); 15:00 — Великая вечерня.
Домовой храм святого Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского при Хабаровской Духовной семинарии.
19 апреля:
23:30 — 00:00 — Пасхальная полунощница.
20 апреля:
00:00 — 03:00 — Пасхальное богослужение, Утреня Часы Литургия.
Храм в честь Святых Царственных Страстотерпцев, подворье Петропавловского женского монастыря.
20 апреля.
09:00 — Пасхальные Часы, Литургия.
Храм-памятник воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери, посвященный воинам-дальневосточникам земли Хабаровской, павшим за Россию в специальной военной операции.
19 апреля:
23:00 — Исповедь; 23:20 — Полунощница.
20 апреля:
00:00 — 03:00 — Пасхальная утреня. Божественная литургия.
Хабаровский район.
Храм великомученика Георгия Победоносца.
19 апреля:
21:00 — 24:00 — Пасхальная полунощница.
20 апреля:
00:00 — 03:00 — Пасхальное Богослужение; 03:00 — 03:30 — освящение куличей.
Храм благоверного князя Дмитрия Донского.
19 апреля:
07:00 — 10:00 — Литургия; 21:00 — чтение деяний святых апостолов, исповедь, освящение снеди; 23:00 — полунощница;
20 апреля:
00:00 — 03:00 — Пасхальная Утреня, Пасхальные Часы, Пасхальная Литургия; 03:00 — 03:30 — освящение снеди.
Петропавловский женский монастырь.
19 апреля:
08:00 — 11:00 — Литургия; 23:00 — Полунощница Великой Субботы.
20 апреля.
00:00 — Пасхальная Утреня, Пасхальные Часы, Пасхальная Литургия; 04:00 — 04:30 — окончание Богослужения.
Храм Екатерины Арской (село Краснореченское, кв. Беловодье).
Приход блаженной Ксении Петербургской (село Некрасовка, улица Ленина, 16).
21:00 — 04:00 — Литургия, освящение куличей.
Приход святителя Николая (село Тополево, улица Центральная 2Д).
22:00 — 03:00 — Богослужения.
Храм Великомученика Димитрия Солунского.
20 апреля.
08:00 — 12:00 — литургия, освящение куличей.
Приход Албазинской иконы Божией Матери (село Мичуринское, улица Центральная, 13).
23:00 — 03:00.
Приход святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского (село Виноградовка, улица Юбилейная, 7А).
Приход пророка Божия Илии (село Ильинка, улица Совхозная 20).
20 апреля.
13:00 — 14:00 — Богослужения.
Молельная комната в честь прп. Сергия Радонежского (село Сергеевка, в здании ДК).
20 апреля.
Община села Калинка (село Калинка, в здании ДК).
20 апреля.
14:00 — 15:00 — молебен.
Община в честь Иверской иконы Божией Матери (село Дружба, в здании ДК).
20 апреля.
9:00 — 10:00 20 апреля 9:00 — 10:00 — молебен, освящение куличей.
Община в честь Преображения Господня (село Гаровка-2).
20 апреля.
10:30 — 11:30 — молебен.
Община в честь Казанской иконы Божией Матери (село Галкино, здание администрации).
20 апреля.
11:00 — 11:45 — Пасхальный молебен.
Приход в честь Казанской иконы Божией Матери (село Казакевичево).
20 апреля.
12:00 — 12:30 — Пасхальный молебен.
Община в честь Смоленской иконы Божией Матери (село Восточное).
20 апреля.
12:00 — 13:00 — Молебен, освящение куличей.
Амурский район.
Приход прп. Серафима Саровского города Амурска (город Амурск, проспект Строителей, 27).
19 апреля.
09:00 — 13:00 — Литургия, 23:00 — Полунощница.
20 апреля.
Приход вмч. Георгия Победоносца (поселок Эльбан, 2-й микрорайон, 24).
19 апреля.
16:00 — 19:00 — вечернее богослужение.
20 апреля.
8:30 — 11:30 — Литургия.
Приход в честь иконы Божией Матери «Похвала Пресвятой Богородицы» (поселок Литовко, улица Вокзальная, 16).
19 апреля.
23:00 — Исповедь, Пасхальная полунощница, Пасхальная Утреня и Литургия, освящение куличей до 04:00;
20 апреля.
14:00 — освящение куличей.