В Свердловской области за неделю ОРВИ заболели 32 тысячи человек

В Свердловской области снизилось количество случаев заболевания острыми респираторными инфекциями. Количество заболевших за неделю составило более 32 тысяч, это на 11,5% меньше, чем неделей ранее и на 45,8% выше среднего многолетнего уровня. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.