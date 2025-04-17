В Свердловской области за неделю ОРВИ заболели 32 тысячи человек

В Свердловской области снизилось количество случаев заболевания острыми респираторными инфекциями. Количество заболевших за неделю составило более 32 тысяч, это на 11,5% меньше, чем неделей ранее и на 45,8% выше среднего многолетнего уровня. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Больше всего заболевших приходится на Сысерть, Сухой Лог, Кировград и посёлок Свободный. Большая часть из них (54,8%) — дети.
— В городе Екатеринбург зарегистрировано 14,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что ниже прошлой недели на 10,8% и выше среднего многолетнего уровня на 36,2%, — сообщают в ведомстве.
В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ установили, что в настоящее время доминирует вирус гриппа. Также обнаружены РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы и другие.
В ведомстве контролируют ситуацию. Свердловчанам рекомендуют чаще мыть руки, проветривать помещения и избегать контактов с людьми с признаками заболевания.