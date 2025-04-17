Минобр Прикамья прокомментировал случай с мытьём выброшенных котлет в школе

Министерство образования Пермского края прокомментировало perm.aif.ru случай с мытьём выброшенных котлет в школьной кухне.
Информация о происшествии появилась в Сети 16 апреля. Портал 59.RU опубликовал видео, которым поделились родители учеников школы в посёлке Уральском (Нытвенский округ). В корпусе, где учатся дети с 5 по 11 класс, заметили одну из работниц школьной кухни, которая голыми руками доставала из кастрюли с отходами котлеты, промывала их под краном и выкладывала на противень.
После публикации видео директор школы сообщил, что в учреждении проводится проверка относительно работы кухни. Как выяснил сайт perm.aif.ru, эти услуги по контракту оказывает ИП Деменева.
Случай с мытьём выброшенных котлет также прокомментировали для perm.aif.ru в министерстве образования Пермского края. В ведомстве подтвердили факт проверки и уточнили, что планируют усилить контроль в этом направлении.
«По информации управления образования администрации Нытвенского округа, проводится служебная проверка. Ранее на питание жалоб от детей и родителей не поступало. Будет усилен контроль за организацией качественного и безопасного питания обучающихся и соблюдением санитарных требований», — рассказали perm.aif.ru в минобре Пермского края.
Напомним, в феврале 2025 года сайт perm.aif.ru рассказывал о другой проблеме с котлетами, на которую пожаловались ученики пермской гимназии № 5. Дети рассказали блогеру и общественнице Екатерине Мизулиной о нитке и низком качестве еды в организации. В тот же день департамент образования Перми инициировал проверку, что также позитивно отметила Мизулина.