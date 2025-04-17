Минобр Прикамья прокомментировал случай с мытьём выброшенных котлет в школе

Напомним, в феврале 2025 года сайт perm.aif.ru рассказывал о другой проблеме с котлетами, на которую пожаловались ученики пермской гимназии № 5. Дети рассказали блогеру и общественнице Екатерине Мизулиной о нитке и низком качестве еды в организации. В тот же день департамент образования Перми инициировал проверку, что также позитивно отметила Мизулина.