Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Москве 24 апреля

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Москве 24 апреля к юбилею победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте мэра и правительства.
«Двадцать четвертого апреля в столице начнется международная акция “Георгиевская лента”. Волонтеры будут раздавать главный символ Победы на площадях, в парках, возле станций метро. С 6 по 8 мая они присоединятся к акции “Улицы героев” и вручат прохожим письма-треугольники с описанием подвигов защитников отечества, расскажут о танкистах, летчиках, маршалах и генералах, в чью честь названы улицы города», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 6 мая состоится акция «Вальс Победы» у арки главного входа на ВДНХ: 400 студентов колледжей в образах 1940-х годов станцуют под песню «Майский вальс». Все дни накануне праздника будет функционировать штаб по встрече ветеранов, самостоятельно прибывающих в Москву из других регионов.