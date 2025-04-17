Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Москве 24 апреля

«Двадцать четвертого апреля в столице начнется международная акция “Георгиевская лента”. Волонтеры будут раздавать главный символ Победы на площадях, в парках, возле станций метро. С 6 по 8 мая они присоединятся к акции “Улицы героев” и вручат прохожим письма-треугольники с описанием подвигов защитников отечества, расскажут о танкистах, летчиках, маршалах и генералах, в чью честь названы улицы города», — говорится в сообщении.