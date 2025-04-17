В Воронежской области появились вакансии девяти судей

Также есть вакансии судьи в Воронежском областном суде и Лискинском районном суде. Но больше всего предложений работы для мировых судей. Для них есть четыре вакансии в Воронеже — на участках № 3 в Левобережном районе, № 5 в Железнодорожном районе, № 6 в Ленинском районе и № 12 в Коминтерновском районе. И еще две в области — на участках № 1 в Лискинском районе и № 2 в Таловском районе.