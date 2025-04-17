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В Воронежской области появились вакансии девяти судей

Среди них можно выделить предложение работы руководителем Аннинского районного суда.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области объявили о поиске кандидатов на должности девяти судей. Соответствующая информация появилась на сайте региональной квалификационной коллегии судей (ККС).

В частности, ищут кандидатов на пост руководителя Аннинского районного суда. Ровно четыре года, с начала 2021-го до конца новогодних праздников 2025-го этот пост занимал Алексей Жукавин, который принял решение уйти в отставку.

Также есть вакансии судьи в Воронежском областном суде и Лискинском районном суде. Но больше всего предложений работы для мировых судей. Для них есть четыре вакансии в Воронеже — на участках № 3 в Левобережном районе, № 5 в Железнодорожном районе, № 6 в Ленинском районе и № 12 в Коминтерновском районе. И еще две в области — на участках № 1 в Лискинском районе и № 2 в Таловском районе.

Напомним, ранее объявляли о появившихся вакансиях председателя Бобровского районного суда и заместителя председателя Ленинского районного суда.