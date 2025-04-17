Глава Нацбанка Беларуси Головченко сказал, звонили ли ему телефонные мошенники

Новый глава Национального банка Беларуси Роман Головченко в интервью Первому информационному телеканалу сказал, звонили ли ему телефонные мошенники, передает БелТА.
— Лично мне не звонили, — признался Головченко.
Глава Нацбанка допустил, что подобное, вероятно связано с тем, что он довольно аккуратен в вопросах цифровой гигиены. Кроме того, он заметил, что старается не отвечать на звонки от незнакомых абонентов. В частности, на те, когда звонят в мессенджерах или из-за пределов Беларуси.
— Поэтому, может быть, и звонили, но просто они не смогли со мной связаться, — отметил глава Нацбанка Беларуси.
Тем временем глава Нацбанка Беларуси Головченко сказал, что носит в кошельке несколько сотен рублей наличными.
Вместе с тем новый глава Нацбанка Головченко сделал заявление о долларах в Беларуси.
Ранее Совмин Беларуси установил максимальную цену 1,5 рубля на немытый картофель.