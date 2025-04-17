Глава Нацбанка Беларуси Головченко сказал, звонили ли ему телефонные мошенники

Глава Нацбанка допустил, что подобное, вероятно связано с тем, что он довольно аккуратен в вопросах цифровой гигиены. Кроме того, он заметил, что старается не отвечать на звонки от незнакомых абонентов. В частности, на те, когда звонят в мессенджерах или из-за пределов Беларуси.