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Глава Нацбанка Беларуси Головченко сказал, звонили ли ему телефонные мошенники

Глава Нацбанка Беларуси Головченко высказался о телефонных мошенниках.

Источник: Комсомольская правда

Новый глава Национального банка Беларуси Роман Головченко в интервью Первому информационному телеканалу сказал, звонили ли ему телефонные мошенники, передает БелТА.

— Лично мне не звонили, — признался Головченко.

Глава Нацбанка допустил, что подобное, вероятно связано с тем, что он довольно аккуратен в вопросах цифровой гигиены. Кроме того, он заметил, что старается не отвечать на звонки от незнакомых абонентов. В частности, на те, когда звонят в мессенджерах или из-за пределов Беларуси.

— Поэтому, может быть, и звонили, но просто они не смогли со мной связаться, — отметил глава Нацбанка Беларуси.

Тем временем глава Нацбанка Беларуси Головченко сказал, что носит в кошельке несколько сотен рублей наличными.

Вместе с тем новый глава Нацбанка Головченко сделал заявление о долларах в Беларуси.

Ранее Совмин Беларуси установил максимальную цену 1,5 рубля на немытый картофель.