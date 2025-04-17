В Омске отменены два садовых маршрута

Автобус № 193, который ранее следовал до СНТ по Сыропятскому тракту, теперь будет объединён с маршрутом № 177, который также едет по этому тракту, но из посёлка Чкаловский. Вместо маршрута № 160, который обслуживал Телевизионный завод, будет курсировать автобус № 161, начиная с улицы Володарского и следуя до 33 км Русско-Полянского тракта.