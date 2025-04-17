В Омске отменены два садовых маршрута

В 2025 году, в отличие от прошлого года, в городе будет работать 19 маршрутов вместо 21. Отменены маршруты № 160 и № 193, об этом сообщил начальник управления пассажирских перевозок регионального минтранса Руслан Душенкин в интервью для «Вестей Омск».
Автобус № 193, который ранее следовал до СНТ по Сыропятскому тракту, теперь будет объединён с маршрутом № 177, который также едет по этому тракту, но из посёлка Чкаловский. Вместо маршрута № 160, который обслуживал Телевизионный завод, будет курсировать автобус № 161, начиная с улицы Володарского и следуя до 33 км Русско-Полянского тракта.
Напомним, что дачные автобусы начнут курсировать с 1 мая.