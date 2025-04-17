Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Через 20 дней на маршруте общественного транспорта в Уфе проезд подорожает до 50 рублей

В Уфе до 50 рублей подорожает проезд на автобусном маршруте № 206.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на маршруте общественного транспорта подорожает проезд. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Речь идет о рейсе № 206 «Паромная переправа — Базилевские сады», принадлежащий частному перевозчику ИП Миназов К. З. С 7 мая поездка за наличный и безналичный расчет будет обходиться в 50 рублей, в том числе и по транспортной карте «Алга».

Ключевыми причинами изменения цен власти называют постоянное повышение цен на горюче-смазочные материалы и запчасти, ростом лизинговых платежей, а также удорожанию услуг автосервисов и технических центров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.