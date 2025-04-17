Через 20 дней на маршруте общественного транспорта в Уфе проезд подорожает до 50 рублей

Речь идет о рейсе № 206 «Паромная переправа — Базилевские сады», принадлежащий частному перевозчику ИП Миназов К. З. С 7 мая поездка за наличный и безналичный расчет будет обходиться в 50 рублей, в том числе и по транспортной карте «Алга».