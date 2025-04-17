Омичам показали редкие фото города из 70-ых годов (ретро-фото)

Омичам показали несколько фото старого Омска. Снимки были опубликованы в телеграм-канале «Старый Омск». Цветные снимки погружают в советскую эпоху.
«Таким был Омск в 70-е годы. Некоторые омичи даже и не узнают места на изображениях. Сейчас Омск сильно изменился», — подписали снимки авторы поста.
Фото: телеграм-канал «Старый Омск» Фото: телеграм-канал «Старый Омск».
Все 3 снимка так или иначе связаны с Иртышом. Это либо набережная, либо участок Речного вокзала. Если у вас есть фотографии старого Омска, отправляйте в нашу редакцию на электронную почту, указанную под этим постом, или в бот-предложку.