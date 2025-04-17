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В России осудили более 680 «телефонных террористов» в 2024 году

Российские суды в 2024 году вынесли приговоры 682 телефонным террористам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские суды в 2024 году вынесли приговоры почти 700 «телефонным террористам», сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, которую изучило РИА Новости.

По статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) было осуждено 682 человека, в том числе 76 женщин, 59 несовершеннолетних и 55 пенсионеров. Высшее образование есть у 105 осужденных.

Студентов среди осужденных оказалось больше всего — 53. Трудоспособных без постоянного источника дохода — 40, индивидуальных предпринимателей — 8, один раз о готовящемся теракте «предупредил» заключенный из колонии.

Как указано в статистике, ни один случай не повлек тяжких последствий — например, смерти.

Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.