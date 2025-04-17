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Суд в Ростове подтвердил законность конфискации компании по перевалке зерна

В Ростове оставили без изменений решении о взыскании в доход государства 100% долей компании по экспорту зерна.

Источник: Комсомольская правда

Апелляционный суд в Ростове подтвердил законность конфискации 100% долей в доход государства компании «Родные поля». Так как она является стратегическим хозяйствующим субъектом.

Отметим, что компания является одним из крупнейших российских экспортеров зерна. И доля на рынке перевалки зерна в порту Азова превышает 20%. А бенефициаром этой компании является гражданин Федерации Сент-Китс и Невис, а еще он же и резидент ОАЭ. Без разрешения правительства РФ иностранный инвестор не может осуществлять контроль над стратегическим предприятием.