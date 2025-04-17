Суд в Ростове подтвердил законность конфискации компании по перевалке зерна

Отметим, что компания является одним из крупнейших российских экспортеров зерна. И доля на рынке перевалки зерна в порту Азова превышает 20%. А бенефициаром этой компании является гражданин Федерации Сент-Китс и Невис, а еще он же и резидент ОАЭ. Без разрешения правительства РФ иностранный инвестор не может осуществлять контроль над стратегическим предприятием.