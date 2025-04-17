Производственный календарь на май-2025 с официальными праздниками и выходными днями

3 мая — День рождения интернет-спама. Считается, что в этот день в 1978 году была сделана первая спам-рассылка — от компании по производству мини-компьютеров. Письма получили 400 человек. Сейчас спам исчисляется миллиардами сообщений в день. В день рождения спама не лишне вспомнить, что часто навязчивые письма используют в своих целях мошенники — не переходите по подозрительным ссылкам, не вступайте с незнакомцами в онлайн-диалог.