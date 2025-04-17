В Калининградской области с 20 апреля запретят рыбалку

Он продлится до 20 июня.
Как сообщает пресс-служба Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, ловить рыбу будет запрещено на некоторых участках водоемов. Также запрет распространяется на использование моторных лодок в прибрежных зонах заливов.
Подводная охота будет разрешена только в Балтийском море.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что жителя Светлогорска осудили на 10 месяцев срока условно за вылов 14 промысловых рыб из реки Преголи. Его задержали инспекторы рыбоохраны в апреле 2024 года.