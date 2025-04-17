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В Калининградской области с 20 апреля запретят рыбалку

В Калининградской области с 20 апреля вводят запрет на рыбалку.

Источник: Freepik

Он продлится до 20 июня.

Как сообщает пресс-служба Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, ловить рыбу будет запрещено на некоторых участках водоемов. Также запрет распространяется на использование моторных лодок в прибрежных зонах заливов.

Подводная охота будет разрешена только в Балтийском море.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что жителя Светлогорска осудили на 10 месяцев срока условно за вылов 14 промысловых рыб из реки Преголи. Его задержали инспекторы рыбоохраны в апреле 2024 года.