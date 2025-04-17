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Самые опасные районы по клещам назвали в Новосибирской области

По данным Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области на 16 апреля 2025 года, наибольшее количество укусов клещей зафиксировано в Новосибирском, Искитимском и Мошковском районах, а также в городе Бердске.

Источник: Om1 Новосибирск

Всего в медицинские учреждения обратились 225 пострадавших, среди которых 107 детей и подростков до 18 лет.

Случаев заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом пока не зарегистрировано. Специалисты напоминают, что лучшей защитой от клещевого энцефалита является своевременная вакцинация, которую необходимо завершить за две недели до посещения опасных территорий.

Для профилактики укусов рекомендуется носить светлую плотно прилегающую одежду, заправлять рубашку в брюки, а брюки — в носки. Обязательны головные уборы и использование репеллентов после изучения инструкции. После прогулок необходимо тщательно осматривать тело, особенно волосистые части головы, подмышки и паховую область.

При обнаружении присосавшегося клеща следует немедленно обратиться в медицинское учреждение для введения иммуноглобулина, который наиболее эффективен в первые 24 часа после укуса. Ведомство продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации в регионе.