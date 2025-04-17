Белорусы будут отдыхать 11 дней в мае 2025 года

Первый выходной будет 1 мая, когда отмечают День труда. В пятницу, 2 мая, белорусы вернутся на работу, но 3 и 4 снова будут отдыхать, так как это суббота и воскресенье. Следующие большие выходные в мае будут с 9 по 11 мая. День Победы в 2025 году будут отмечать в пятницу, а 10 и 11 получатся обычными выходными, то есть субботой и воскресеньем.